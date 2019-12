7 Das Böllenfalltor – traditionsreiche Heimspielstätte der Lilien. Foto: dpa/Uwe Anspach

Zum Hinrundenabschluss gastiert der VfB Stuttgart beim SV Darmstadt 98. Ein schwer einzuschätzender Gegner – wir versuchen es dennoch.

Darmstadt - An das letzte Gastspiel am Darmstädter Böllenfalltor werden die Fans des VfB Stuttgart nur ungern zurückdenken. Am 28. Spieltag der Bundesliga-Saison 2015/16 gab der VfB eine 2:1-Führung beim Aufsteiger noch aus der Hand und spielte am Ende nur 2:2. In den darauffolgenden sechs Spielen holte die Mannschaft von Trainer Jürgen Kramny keinen einzigen Punkt mehr und stieg ab.

Dreieinhalb Jahre später sieht man sich wieder. Am kommenden Montag (20.30 Uhr) ist der Tabellen-Dritte der zweiten Liga erneut in Darmstadt zu Gast. Während der Aufstiegsanwärter versucht, die Hinrunde mit drei Punkten versöhnlich abzuschließen (und damit auf denselben Punktestand zu kommen wie im letzten Zweitligajahr nach der Hinrunde) steht für die Südhessen der Kampf gegen den Abstieg auf dem Programm. Vier Punkte trennen den Tabellen-13. vom Relegationsrang, die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis spielt bislang eine durchwachsene Serie. Nach schwachem Start und einem Zwischenhoch gab es aus den vergangenen beiden Spielen nur einen Punkt.

