Der VfB Stuttgart spielt an diesem Montagabend beim SV Darmstadt 98. Wir haben alles Wissenswerte rund um die Partie zusammengefasst.

Stuttgart - Für den VfB Stuttgart steht das letzte Auswärtsspiel der Hinrunde in der zweiten Liga an. Es geht zum SV Darmstadt 98. Die Lilien sind ein unbequemer Gegner aus dem unteren Mittelfeld der Liga, der allerdings bisher nur zehn Punkte auf eigenem Platz holen konnte. Doch auswärts hat sich der VfB in dieser Saison bisher nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Bisher hat die Walter-Elf nur acht Punkte auf fremdem Geläuf geholt, das ist der elfte Platz der Auswärtstabelle.

Anpfiff: Montag, 20.30 Uhr. Hier gibt es den VfB-Liveticker.

Schiedsrichter: Patrick Ittrich, Sascha Thielert und Marcel Pelgrim assistieren ihm. 4. Offizieller ist Oliver Lossius. In Köln sitzen Lasse Koslowski und Henry Müller.

Wetter: Laut Wettervorhersage sind am Montagabend in Darmstadt vereinzelte Regenschauer zu erwarten, bei Temperaturen von neun Grad Celsius.

Unterstützung: 1250 Fans unterstützen das Team von Tim Walter am Montagabend in Darmstadt. 177,1 Kilometer sind es von Stuttgart nach Darmstadt.

Zitat zum Spiel: „Wir müssen in Darmstadt zeigen, dass wir gelernt haben. Wir brauchen Stabilität und Konstanz.“ (VfB-Trainer Tim Walter)

Offizieller Hashtag: #D98VfB

Statistik: Lediglich zehn Duelle gab es zwischen beiden Clubs bisher. Der VfB hat bilanziell mit fünf Siegen, bei drei Unentschieden und zwei Niederlagen mit einer Gesamttrefferbilanz von 25:14 die Nase vorn. Das letzten Duell am 2. April 2016 endete 2:2. Der VfB spielte wie folgt: Tyton - Schwaab - Baumgartl - Sunjic - Insúa - Gentner - Die - Rupp - Didavi - Kostic - Kravets. Gentner und Rupp erzielten die Tore für die Schwaben.

Übertragung: Live ist die Partie bei Sky zu sehen.

Alte Bekannte: Erich Berko und Sebastian Hertner haben eine Vergangenheit beim VfB Stuttgart. Beide Spieler waren bereits in der Jugend für die Weiß-Roten aktiv, wohnten teils auch im Internat.

Regeln: Seit dem 1. Juni gelten weltweit modifizierte Fußballregeln. Das International Football Association Board (IFAB), will mit den diesjährigen Neuerungen das Spiel „noch attraktiver und fairer“ machen, heißt es in einer Mitteilung. Zu den wichtigsten Änderungen gehört, dass die Seitenwahl vor dem Spielbeginn eigentlich keine mehr ist. Der Kapitän der Mannschaft, die den Münzwurf gewinnt, kann zwischen Ballbesitz und Spielfeldseite wählen.

Neu ist zudem, dass auch Trainer und Teamoffizielle auf der Bank Gelb oder Rot sehen können. Zudem muss ein Spieler, der ausgewechselt wird, das Spielfeld über die nächste Begrenzungslinie verlassen, nicht mehr über die Seitenlinie zwischen den Trainerbänken. So soll das „Zeit schinden“ unterbunden werden. Außerdem: Bei Abstößen und Freistößen im eigenen Strafraum muss der Ball den Strafraum nicht verlassen. Auch so will man das Spiel „schneller und flüssiger“ gestalten.

Die umfassendste Regeländerung betrifft dieses Jahr das Handspiel. Neu ist zunächst: Wird ein Treffer mit Hand oder Arm erzielt, ist dieser prinzipiell irregulär. Es reicht sogar schon, wenn der Spieler mit Hand oder Arm in Ballbesitz kommt und sich so „einen klaren Vorteil verschafft“, etwa zu einer Torchance kommt - ganz egal, ob das Handspiel absichtlich erfolgte oder nicht. Eine vollständige Übersicht der Regeländerungen findet sich hier auf der offiziellen DFB-Seite.

Vom Tag der Pressekonferenz bis zum Tag nach dem Spiel halten wir Sie hier auf dem Laufenden rund um die Partie des VfB Stuttgart.