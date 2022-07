10 Der VfB hat gegen SV Böblingen einen klaren Sieg eingefahren. Foto: Pressefoto Baumann

Die Testspielphase des VfB Stuttgart hat am Samstag mit einem Sieg gegen den Landesligisten SV Böblingen begonnen. Am Ende stand ein klares Ergebnis.















Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart ist mit einem lockeren Testspielsieg in die neue Saison gestartet. Die Schwaben setzten sich beim Landesligisten SV Böblingen mit 7:1 (4:0) durch. Alou Kuol (71., 76., 84.) traf dreimal, Chris Führich (16., 35.) doppelt. Die weiteren Tore erzielten Enzo Millot (24.) und Thomas Kastanaras (38.). Den Böblingen waren zwischenzeitlich mit einem Freistoßtor der Anschlusstreffer gelungen. Zu mehr reichte es allerdings nicht mehr.

Die wechselwilligen Stars Sasa Kalajdzic und Borna Sosa fehlten wegen längeren Urlaubs ebenso wie Atakan Karazor, der wegen einer möglichen Straftat in Ibiza weiter in U-Haft sitzt.

Das nächste Testspiel für den VfB Stuttgart steht am Mittwoch, 6. Juli, gegen Wehen Wiesbaden in der hessischen Landeshauptstadt an. Außerdem geht es am 9. Juli gegen den FC Zürich (Friedrichshafen, 17.30 Uhr), am 16. Juli gegen FC Brentford (Friedrichshafen, 15.30 Uhr), am 23. Juli gegen Valencia CF (Mercedes-Benz-Arena, 15.30 Uhr) sowie am 29. Juli gegen Dynamo Dresden.