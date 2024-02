SUV-Parkkosten in Stuttgart: Dicke Autos, dicke Gebühren?

SUV-Parkkosten in Stuttgart

1 SUV in Stuttgart: Die Fahrzeuge sind oftmals zu lang für normale Parkplätze. Foto: Imago/Arnulf Hettrich

Paris, Tübingen und nun Koblenz – diese Städte bitten SUV-Fahrer stärker zur Kasse. Auch in Stuttgart hat sich zum Jahreswechsel bereits eine Art von Parkgebühr erhöht.











Obschon die Stadt Koblenz auf das Wortkürzel SUV verzichtet, so betrifft die geplante Neuregelung bei den Parkgebühren Halter großer Autos doch stärker als diejenigen von Kleinwagen. Im Frühjahr sollen die Preise fürs Bewohnerparken in der Kommune in Rheinland-Pfalz steigen. Kostet ein Bewohnerparkausweis im Jahr bisher 30,70 Euro, wird es dann teurer: Bei mindestens 100 Euro im Jahr liegt das Bewohnerparken künftig – abhängig von der Autogröße.