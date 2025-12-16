Der Hilferuf kommt per Mail und via Instagram: I love Sushi geht es nicht gut. Der Sushiladen in der Rosenbergstraße im Stuttgarter Westen hat einen Umsatzeinbruch erlitten – und ruft seine Kundinnen und Kunden auf zu helfen. „Bald geht uns die Puste aus“, sagt Stefan „Stoff“ Büttner, der I love Sushi zusammen mit Dennis Obermaier betreibt, in einem emotionalen Video, das der bekannte Sushi-Lieferdienst am Montag auf Instagram geteilt hat.

„Die letzten Monate waren echt richtig schlecht“, sagt Büttner da. Um 15 Prozent sei der Umsatz von I love Sushi zurückgegangen. Nachwirkungen aus der Coronazeit spielten da eine Rolle, erklärt der 42-Jährige auf Nachfrage am Telefon, aber auch die immer angespanntere wirtschaftliche Lage. Dass die Menschen sparen, spürt natürlich auch die Gastronomie. Auch der Einkauf sei teurer geworden, der Preis für Thunfisch zum Beispiel sei um 20 Prozent gestiegen. „Das knallt alles richtig rein.“

Drei Mitarbeiter mussten die Inhaber von I love Sushi schon entlassen

„Wir spüren es schon das komplette Jahr, es wurde immer prekärer“, sagt Büttner. 6000 bis 7000 Euro fehlen monatlich in der Kasse. „Plötzlich reicht das Geld in einem Monat nicht für die Gehälter, erst mussten wir an unser Erspartes, dann mussten wird uns Geld leihen.“ Sieben festangestellte Mitarbeiter haben Büttner und Obermaier, dazu kommen viele Fahrer, oft Studenten, die bei I love Sushi ihren ersten Job machen. Drei Leute mussten sie schweren Herzens bereits entlassen. ﻿

15 Bestellungen pro Tag mehr müssen sein, um das I love Sushi wirtschaftlich betreiben zu können, erklärt Büttner, „aber wenn wir die nicht haben, müssen wir wahrscheinlich unseren Laden zumachen“. Deshalb kamen sie auf die Idee, ein Video aufzunehmen, das bereits hundertfach gelikt wurde. „Bevor wir jetzt still die Messer hinlegen und aufhören, gehen wir lieber den Weg über die Öffentlichkeit.“ Die Kundschaft, sagt der 42-Jährige, müsse mitkriegen, wie es um I love Sushi steht. „So viele Läden scheitern still – und danach sagt man: Ach, schade! Wären wir dort mal öfter hingegangen.“

Stoff Büttner findet, es ist keine Schande, um Hilfe zu bitten. „Denkt an uns, wenn Ihr Essen bestellt“, ruft er seine Kundinnen und Kunden in dem Video auf. „Brutal viele Reaktionen“ hat er bereits jetzt auf den Clip bekommen. „Aber ob es sich in mehr Bestellungen niederschlägt, wissen wir erst in einigen Tagen.“ Wer keinen Fisch mag, findet bei I love Sushi eine große Auswahl an vegetarischen und veganen Maki und Inside-Out-Rolls. Und um auch Menschen zu erreichen, die man generell mit Sushi jagen kann, haben Büttner und Obermaier das I-love-Sushi-Sortiment jetzt um noch mehr Bowls erweitert, warmes Essen bekommt man auch.

Seit 2009 gibt es I love Sushi im Stuttgarter Westen. Als Stoff Büttner mit seiner Schwester Karin in der Rosenbergstraße 69 anfing, gab es sechs Sushi-Läden im Stadtgebiet, jetzt seien es über 45. Aufzuhören wäre für Stoff Büttner und Dennis Obermaier ein harter Schritt. „Wir sind seit 16 Jahren hier – und am liebsten würden wir die nächsten 16 Jahre auch noch hier sein.“