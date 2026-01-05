Auch ein Hilferuf der Betreiber konnte den Schritt nicht abwenden – der Sushi-Laden „I love Sushi“ muss schließen. Ob und wenn ja, wie es im Stuttgarter Westen weitergeht.

Noch im Dezember hatten sich die Betreiber des Stuttgarter Sushi-Ladens und Lieferdienstes „I love Sushi“ im Stuttgarter Westen in einem emotionalen Hilferuf an die Öffentlichkeit gewandt: Der Umsatz schwächele, die angespannte wirtschaftliche Lage mache sich finanziell bemerkbar. Betreiber Stefan „Stoff“ Büttner, der „I love Sushi“ gemeinsam mit Dennis Obermaier betreibt, rief seine Kundschaft und alle anderen Sushi-Fans dazu auf, den Laden mit Bestellungen zu unterstützen – 15 Bestellungen am Tag mehr müssten es sein, um das „I love Sushi“ wirtschaftlich betreiben zu können. „Denkt an uns, wenn Ihr Essen bestellt“, appellierte er im Dezember in dem Video.

Kaum hat das neue Jahr begonnen, herrscht jedoch traurige Gewissheit: Trotz einer „ganz großen Solidaritätswelle“, wie Büttner selbst sagt, hat es nicht gereicht. Noch Ende Dezember hatten die Betreiber Insolvenz angemeldet.

„Die letzten Wochen waren hart und wir haben jetzt erst mal geschlossen. Was die Zukunft bringt weiß man nicht aber soweit mal…. so long and thanks for all the Fish“, heißt es in einem Instagram-Post der Betreiber.

I love Sushi-Betreiber melden Insolvenz an

Auf Social Media äußern zahlreiche User ihr Bedauern über das I-love-Sushi-Aus. Andere wiederum kritisieren den, wie sie finden, raschen Schritt. Wieso der Aufruf, wenn die Betreiber kurz darauf ohnehin das Handtuch werfen, fragen sich viele. „Wir haben zwar schon früh mit einzelnen Kunden über unsere Situation gesprochen, der Hilferuf kam aber zu spät. Wir hätten uns damit vielleicht früher an die breite Öffentlichkeit wenden müssen“, sagt Stoff Büttner.

Direkt nach der Veröffentlichung des Videos seien „unheimlich viel mehr Menschen“ gekommen, um „I love Sushi“ zu unterstützen, dafür sei er sehr dankbar. Gleichzeitig habe das jedoch nicht ausgereicht, um den Kurs des schwankenden Schiffs noch einmal zu ändern, so der 42-Jährige. „Wir hatten dann zwar einen Peak bei den Bestellungen, aber wir brauchen da eine Stetigkeit und die können wir nicht halten.“

Wie geht es mit dem Sushi-Laden in Stuttgart-West weiter?

Seit 2009 gab es das „I love Sushi“ im Stuttgarter Westen – nun ist erst einmal Schluss. Wie es mit dem Laden weitergeht, steht noch in den Sternen. Stoff Büttner und sein Geschäftspartner Dennis Obermaier jedenfalls werden das Geschäft nicht weiterführen können.

Drei Leute mussten die Betreiber bereits vor dem öffentlichen Hilferuf schweren Herzens entlassen. Nun müssen auch die übrigen, teils langjährigen Mitarbeitenden gehen. „Ihnen das Aus mitzuteilen, war ein sehr trauriger Moment“, sagt Büttner. Aktuell sehe es düster aus, Büttner will seine Kräfte nun erst einmal ganz für Familie und Kinder aufsparen.

Doch hat der Laden in der Rosenbergstraße eine anderweitige Zukunft? „Wir könnten uns vorstellen, das I love Sushi an unseren Chefkoch Joachim weiterzugeben, der es weiter als kleinen Sushi-Laden betreiben könnte“, sagt Büttner. Doch diese Idee sei noch nicht ausgereift, fest stehe zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts.