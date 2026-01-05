Auch ein Hilferuf der Betreiber konnte den Schritt nicht abwenden – der Sushi-Laden „I love Sushi“ muss schließen. Ob und wenn ja, wie es im Stuttgarter Westen weitergeht.
Noch im Dezember hatten sich die Betreiber des Stuttgarter Sushi-Ladens und Lieferdienstes „I love Sushi“ im Stuttgarter Westen in einem emotionalen Hilferuf an die Öffentlichkeit gewandt: Der Umsatz schwächele, die angespannte wirtschaftliche Lage mache sich finanziell bemerkbar. Betreiber Stefan „Stoff“ Büttner, der „I love Sushi“ gemeinsam mit Dennis Obermaier betreibt, rief seine Kundschaft und alle anderen Sushi-Fans dazu auf, den Laden mit Bestellungen zu unterstützen – 15 Bestellungen am Tag mehr müssten es sein, um das „I love Sushi“ wirtschaftlich betreiben zu können. „Denkt an uns, wenn Ihr Essen bestellt“, appellierte er im Dezember in dem Video.