Susanne Daubner zeigt den „blauen Mittelfinger“ in der Tagesschau

Susanne Daubner ist eine Ikone unter den Nachrichtensprecherinnen und -sprechern. Und davon haben die öffentlich-rechtlichen Sender jede Menge hervor gebracht. Die 63-Jährige ist aber auch unter jüngeren Menschen, die mit dem linearen Fernsehangebot eher weniger anfangen können, beliebt. Der Grund: Ihre Präsentation der Anwärter auf das Jugendwort des Jahres hat Kultstatus.

Am Dienstagabend zog ein besonderes Accessoire der Nachrichtensprecherin, das sie in der Tagesschau um 20 Uhr trug, die Aufmerksamkeit der Zuschauerinnen und Zuschauer auf sich. Daubners Mittelfinger steckte in einem dicken Verband. Den Finger hatte sie – farblich-passend – zu ihrem Blaser in Blau bandagiert.

Warum trägt Susanne Daubner einen Verband?

Laut dem NDR, der die Tagesschau produziert, kommt die Verletzung von einem „kleinen handchirurgischen Routineeingriff, der bald verheilt sein wird“. Details wurden nicht bekannt. Von Social-Media-Nutzern wurde Daubner für ihre Stilsicherheit gelobt. Das kommentierte auch der Sender: „Dass sie sich bei der Farbe des Fingerpflasters für ‚Tagesschau’-Blau entschieden hat, versteht sich von selbst“, hieß es.

Susanne Daubner seit 1999 bei der Tagesschau

Susanne Daubner gehört seit Anfang 1999 zum Team der Tagesschau. Sie moderiert regelmäßig die 20-Uhr-Ausgabe. Bei ihrer Premiere war die Journalistin 38 Jahre alt. In diesem Jahr feierte die Nachrichtensprecherin bereits ihr 25-jähriges Jubiläum.