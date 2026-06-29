Susanne Daubner einer der ersten Gäste: Elmo aus der Sesamstraße startet Video-Podcast

Das kleine rote Monster aus der "Sesamstraße" bekommt einen eigenen Podcast: In "Elmo - und Du so?" spricht der Kinderstar mit prominenten Gästen wie Susanne Daubner, Max Mutzke und Linda Zervakis. Ab dem 8. Juli ist das Format in der ARD Mediathek und bei ARD Sounds abrufbar.

Elmo, das kleine rote Monster aus der "Sesamstraße", bekommt ein eigenes Video-Podcast-Format. Ab dem 8. Juli ist "Elmo - und Du so?" in der ARD Mediathek und bei ARD Sounds zu sehen und zu hören. Darin lädt der Kinder-TV-Star prominente Gäste ein und stellt ihnen Fragen so, wie Kinder sie eben stellen: direkt, neugierig und gern auch mehrmals mit einem "Warum?".

"Ich habe viele Fragen und die Erwachsenen haben so viele Antworten. Manchmal sogar auf Fragen, die ich gar nicht gestellt habe", erklärt Elmo das Prinzip seiner Sendung in einer Mitteilung des Senders NDR.

So funktioniert Elmos Video-Podcast

Der Ablauf ist denkbar einfach: Elmo fragt, der Gast antwortet. Wohin das Gespräch führt, überlässt das Format ein Stück weit dem Zufall. In Elmos "Studio" ziehen die Prominenten Themen-Bilder aus einem Goldfischglas, allesamt von Elmo höchstpersönlich gemalt. Da seine Kunstwerke nicht immer auf Anhieb zu entschlüsseln sind, kommen oft überraschende, ehrliche und sehr persönliche Gespräche zustande, so der Sender.

Zwischen Spinnen, Musik, Kindheit und Freundschaft landet das Format dabei aber immer wieder auch bei den großen Fragen des Lebens - aufgeworfen aus der unverstellten Perspektive eines Kindes. Zu den ersten Gästen zählt "Tagesschau"-Sprecherin Susanne Daubner (65). Mit ihr plaudert Elmo über volle Kleiderschränke, Selfies und das Tanzen. "Ich liebe das Tanzen und ich tanze auch gerne mal zu Hause statt im Fitnessstudio", verrät Daubner.

Insgesamt liegen zum Start vier weitere Folgen vor. Sänger Max Mutzke (45) spricht mit Elmo über seinen Weg vom Schwarzwald ins Farbfernsehen. Bei Moderatorin Evelyn Weigert (38) dreht sich alles ums Hinfallen und Wiederaufstehen. Comedian Sükrü-Can Fener (28) erklärt dem roten Monster "ernste Witze", und bei Journalistin Linda Zervakis (50) geht es um Zervelatwurst, Haarwuchs und Leidenschaft.