Susanne Daubner einer der ersten Gäste: Elmo aus der Sesamstraße startet Video-Podcast

Das kleine rote Monster aus der "Sesamstraße" bekommt einen eigenen Podcast: In "Elmo - und Du so?" spricht der Kinderstar mit prominenten Gästen wie Susanne Daubner, Max Mutzke und Linda Zervakis. Ab dem 8. Juli ist das Format in der ARD Mediathek und bei ARD Sounds abrufbar.
Elmo, das kleine rote Monster aus der "Sesamstraße", bekommt ein eigenes Video-Podcast-Format. Ab dem 8. Juli ist "Elmo - und Du so?" in der ARD Mediathek und bei ARD Sounds zu sehen und zu hören. Darin lädt der Kinder-TV-Star prominente Gäste ein und stellt ihnen Fragen so, wie Kinder sie eben stellen: direkt, neugierig und gern auch mehrmals mit einem "Warum?".