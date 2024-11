Susanna Wellenbrink: Der einstige Kinderstar feiert 50. Geburtstag

1 Susanna Wellenbrink wurde mit der Serie "Die glückliche Familie" schon früh bekannt. Foto: Action Press/BODMER,OLIVER

Sie war gerade mal zwölf, als sie mit der ARD-Vorabendserie "Die glückliche Familie" deutschlandweit bekannt wurde. Am 23. November wird Susanna Wellenbrink, die sich inzwischen aus der TV-Welt zurückgezogen hat, 50 Jahre alt.











Susanna Wellenbrink (50) war ein echter Kinderstar. Ihre erste Rolle hatte die gebürtige Münchnerin im Alter von nur neun Jahren in der Serie "Die Krimistunde". Den meisten TV-Zuschauern wurde sie aber dank ihrer Hauptrolle in der ARD-Serie "Die glückliche Familie" bekannt, in der sie von 1987 bis 1991 an der Seite von Maria Schell (1926-2005) und Siegfried Rauch (1932-2018) spielte. Sie verkörperte Tami Behringer, die jüngste der drei Serientöchter. Im Gegensatz zu ihrer TV-Schwester Maria Furtwängler (58) steht Wellenbrink schon lange nicht mehr als Schauspielerin im Rampenlicht.