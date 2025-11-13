Surviving Amazonas: Nächstes Reality-Format für Lilly Becker

Nach dem australischen Dschungel kommt der brasilianische Urwald: Lilly Becker nimmt an einer neuen Reality-Show teil und reist dafür in das Amazonas-Gebiet. Auch diese Prominenten stellen sich der Herausforderung "Surviving Amazonas" bei Joyn.
Den Titel Dschungelkönigin hat sie schon, jetzt geht es für Lilly Becker (49) in die nächste Wildnis-Prüfung: Die 49-Jährige ist eine von acht Prominenten, die für die neue Abenteuer-Doku "Surviving Amazonas - Die Prüfung der Shanenawa" von Joyn in den brasilianischen Urwald reist.