Survival-Show „7 vs. Wild“: „Freue mich immer auf einen Leberkäs“ – wie ein Schwabe im Amazonas überlebte

David Leichtle hat sich in der aktuellen Staffel der Survival-Show „7 vs. Wild“ 14 Tage durch den Dschungel geschlagen. Der Schwabe verrät, worauf es bei diesen Abenteuern ankommt.
Wenn David Leichtle brennende Birkenrinde in der Hand hält, kommt er ins Schwärmen, dann ist der Schwabe in seinem Survival-Element. „Birkenrinde ist durch das Harz, die ätherischen Öle und ihre Oberfläche sehr gut zum Feuer machen“, sagt der 34-Jährige, nachdem er mit seinem Taschenmesser an einem Feuerstahl Funken erzeugt und damit auf einem Stück Birkenrinde ein kleines Feuer entfacht hat. Hier in seinem Waldstück, das er von der Stadt Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) gepachtet hat, bietet er am Fuße der Schwäbischen Alb seit Jahren Survival-Kurse an.