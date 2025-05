1 Die Stuttgart Surge trifft in Woche 3 auf die Hamburg Sea Devils. (Archivbild) Foto: Julia Rahn/ Pressefoto Baumann

Zwei Gründungsmitglieder, ein Duell auf Augenhöhe – Stuttgart Surge trifft am Samstag auswärts auf die Hamburg Sea Devils. Das ELF-Spiel gibt’s ab 18 Uhr im kostenlosen Livestream – direkt hier bei uns.











Erstes Aufeinandertreffen: Surge gastiert bei den Sea Devils

Am Samstag, 31. Mai 2025, kommt es in der European League of Football (ELF) zu einer Premiere: Stuttgart Surge trifft erstmals auf die Hamburg Sea Devils. Beide Teams gehören zu den Gründungsmitgliedern der Liga, doch ein direktes Duell gab es bislang nicht. Gespielt wird um 18 Uhr im Stadion Hoheluft in Hamburg. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, kann das Spiel kostenlos im Livestream auf unserer Website verfolgen.