Am Sonntag trifft Stuttgart Surge im Halbfinale der ELF auf die Munich Ravens. Das Spiel gibt’s ab 14:20 Uhr kostenlos im Livestream hier bei uns.
Halbfinale der ELF – Surge will ins Finale in Stuttgart
Am Sonntag, den 31. August 2025, steigt das Halbfinale der European League of Football (ELF): Stuttgart Surge ist zu Gast bei den Munich Ravens im Sportpark Unterhaching. Kickoff ist um 15 Uhr, der kostenlose Livestream startet bereits ab 14:20 Uhr hier bei uns – inklusive Vorberichte und allen wichtigen Infos rund um die Partie.