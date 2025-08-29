Am Sonntag trifft Stuttgart Surge im Halbfinale der ELF auf die Munich Ravens. Das Spiel gibt’s ab 14:20 Uhr kostenlos im Livestream hier bei uns.

Am Sonntag, den 31. August 2025, steigt das Halbfinale der European League of Football (ELF): Stuttgart Surge ist zu Gast bei den Munich Ravens im Sportpark Unterhaching. Kickoff ist um 15 Uhr, der kostenlose Livestream startet bereits ab 14:20 Uhr hier bei uns – inklusive Vorberichte und allen wichtigen Infos rund um die Partie.

Spannung garantiert: Head-to-Head auf Augenhöhe Stuttgart Surge geht mit Selbstvertrauen ins Halbfinale: In der Wildcard-Runde setzte sich das Team von Head Coach Jordan Neuman mit 41:17 gegen die Madrid Bravos durch.

Die Munich Ravens konnten sich mit elf Siegen in der regulären Saison direkt für die Runde der letzten vier Teams qualifizieren. Die Bilanz zwischen beiden Teams in dieser Saison ist ausgeglichen: Einmal gewann Surge mit 36:28, einmal setzten sich die Ravens mit 36:33 durch. Beide Duelle waren umkämpft – es dürfte also auch diesmal eng werden.

Wir begleiten Surge durch die Playoffs

Der Livestream ist Teil unserer umfassenden Berichterstattung zur ELF-Saison 2025. Neben der Liveübertragung des Halbfinales bieten wir regelmäßig Spielberichte, Hintergrundanalysen, Interviews und Vorberichte.

Außerdem begleiten wir Stuttgart Surge mit dem wöchentlichen Podcast „Surge 10“ und dem Videoformat „Neues von Neuman“ – mit Stimmen direkt aus dem Team und Einschätzungen zu Gegnern, Taktik und Form.