1 Stuttgart Surge vs. Fehervar Enthroners, Mike Harley JR (Stuttgart, Mitte) jubelt mit Tomiwa Oyewo (Stuttgart, links) und Emmanuel Häfele Foto: Pressefoto Baumann/ Julia Rahn

Am Samstag kommt es zum Rückspiel zwischen Stuttgart Surge und Frankfurt Galaxy. Die Partie aus der PSD Bank Arena in Frankfurt wird ab 17:45 Uhr kostenlos im Livestream übertragen.











Playoff-Rennen spitzt sich zu

Die entscheidende Phase der Saison hat begonnen – und für Stuttgart Surge steht am Samstag, 12. Juli 2025, um 18 Uhr ein wichtiges Duell an. In der PSD Bank Arena trifft das Team von Head Coach Jordan Neuman auf Frankfurt Galaxy. Für Surge geht es in der neunten Spielwoche der European League of Football (ELF) um nichts Geringeres als den Verbleib im Playoff-Rennen. Der Livestream der Partie beginnt um 17:45 Uhr – wie gewohnt kostenlos auf unserer Website.