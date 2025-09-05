Was bedeutet das ELF-Finale in der MHP Arena für die Stuttgarter Spieler von Surge? In einem Video sprechen vier Akteure über Kindheitsträume, Emotionen – und das Ziel: den Titel daheim.
Für viele ein Kindheitstraum – jetzt Realität im Finale
Stuttgart Surge spielt am Sonntag im Finale der European League of Football – in der MHP Arena Stuttgart. Für einige Spieler im Kader ist das mehr als ein sportlicher Höhepunkt, darunter Louis Geyer, Nick Wenzelburger, Ben Wenzler und Konstantin Katz. Sie sind in Stuttgart geboren und/ oder aufgewachsen – und stehen nun dort auf dem Platz, wo sie zum Teil als Kinder schon auf den Rängen standen.