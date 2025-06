1 Jubel beim Spiel gegen die Munich Ravens: Luca Siebert (l.) und Raheem Wilson von der Stuttgart Surge. Foto: Hansjürgen Britsch/ Pressefoto Baumann

Am Sonntag trifft Stuttgart Surge im Heimspiel auf die Cologne Centurions. Das ELF-Duell aus der West Division gibt’s kostenlos im Livestream – hier bei uns.











Link kopiert



Division-Duell live aus Stuttgart

In Woche 6 der European League of Football (ELF) steht für Stuttgart Surge ein wichtiges Spiel an: Am Sonntag, 22. Juni 2025, empfängt das Team im Gazi-Stadion auf der Waldau die Cologne Centurions. Kick-off ist um 16:25 Uhr. Das Spiel können Sie kostenlos auf unserer Website verfolgen.