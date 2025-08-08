Am Samstag trifft Stuttgart Surge auswärts auf die sieglosen Cologne Centurions. Das Spiel gibt’s ab 16:40 Uhr kostenlos im Livestream hier bei uns.
Die reguläre Saison der European League of Football (ELF) biegt auf die Zielgerade ein – und Stuttgart Surge steuert direkt auf die Playoffs zu. Am Samstag, 9. August 2025, ist das Team von Head Coach Jordan Neuman bei den Cologne Centurions zu Gast. Kickoff im Kölner Südstadion ist um 17 Uhr – der kostenlose Livestream beginnt um 16:40 Uhr hier bei uns.