Das Hinspiel im Juni war eine Machtdemonstration: Stuttgart ließ dem Gegner Köln keine Chance.
1
Das Hinspiel im Juni war eine Machtdemonstration: Stuttgart ließ dem Gegner Köln keine Chance. Foto: Pressefoto Baumann

Am Samstag trifft Stuttgart Surge auswärts auf die sieglosen Cologne Centurions. Das Spiel gibt’s ab 16:40 Uhr kostenlos im Livestream hier bei uns.

Die reguläre Saison der European League of Football (ELF) biegt auf die Zielgerade ein – und Stuttgart Surge steuert direkt auf die Playoffs zu. Am Samstag, 9. August 2025, ist das Team von Head Coach Jordan Neuman bei den Cologne Centurions zu Gast. Kickoff im Kölner Südstadion ist um 17 Uhr – der kostenlose Livestream beginnt um 16:40 Uhr hier bei uns.

 

Volle Coverage mit Video, Podcast und Livestream

Der Livestream ist Teil unseres umfassenden Angebots rund um Stuttgart Surge. Neben der Übertragung des Spiels am Samstag bieten wir regelmäßige Spielberichte, Hintergrundanalysen und Interviews.

Im Podcast „Surge 10 sprechen wir mit Spielern und Coaches über die aktuelle Lage im Team. Und im Videoformat „Neues von Neuman analysiert Head Coach Jordan Neuman jede Woche das Geschehen.

Tabellenführer gegen Schlusslicht

Die Rollen vor dem Division-Duell könnten klarer kaum verteilt sein: Surge steht auf Platz 1 der West Division, ist bereits für die Playoffs qualifiziert – und dominiert Woche für Woche mit klaren Siegen. Cologne hingegen rangiert mit einer Bilanz von 0:10 auf dem letzten Platz – zuletzt setzte es ein 7:74 gegen Paris.

Das Hinspiel am 22. Juni war eine Machtdemonstration: Mit 88:7 ließ Stuttgart dem Gegner keine Chance. Auch historisch hat sich das Blatt gewendet – 2021 gewann Köln beide Spiele, seither bestimmt Surge das Duell.

Wer übernimmt die Spielmacherrolle?

Spannung herrscht dennoch bei Surge: Beide Quarterbacks – Reilly Hennessey und Lars Heidrich – kämpfen mit Verletzungen. Noch ist unklar, wer gegen Köln als Spielmacher aufläuft. Coach Neuman deutete an, dass auch bislang wenig eingesetzte Spieler Chancen bekommen könnten.

 