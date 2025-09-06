Die Stuttgart Surge steht im Finale der ELF – am Sonntag geht’s gegen die Vienna Vikings. Die neue Folge von „Surge 10“ liefert Stimmen und Einschätzungen zum Saisonhöhepunkt. Jetzt reinhören!

Stuttgart Surge hat sich mit einem souveränen 27:13-Sieg gegen die Munich Ravens ins Finale der European League of Football gespielt. Am Sonntag, 7. September, trifft das Team im Championship Game auf die Vienna Vikings – gespielt wird in der MHP Arena Stuttgart, dem Heimstadion des VfB Stuttgart. Der Traum vom Titel vor heimischem Publikum ist zum Greifen nah.

„Surge 10“ – Stimmen direkt vor dem Endspiel „Surge 10“ erscheint jeden Samstag um 10 Uhr und liefert kompaktes Hintergrundwissen zur Stuttgart Surge. Produziert von Jochen Klingovsky, Dirk Preiß und Philipp Maisel in Zusammenarbeit mit dem Team, bietet der Podcast wöchentlich direkte Eindrücke aus dem Teamumfeld – fundiert, kompakt, ohne Umwege.

Jetzt reinhören – direkt hier oder überall, wo es Podcasts gibt.

In Folge 15 des Podcasts:

Inside the Huddle: Quarterback Reilly Hennessey spricht offen über seine mentale Verfassung vor dem Endspiel, seine Motivation und das klare Ziel, die Saison mit einem Titel zu beenden.

Quarterback Reilly Hennessey spricht offen über seine mentale Verfassung vor dem Endspiel, seine Motivation und das klare Ziel, die Saison mit einem Titel zu beenden. News von Neuman: Head Coach Jordan Neuman ordnet den Halbfinalsieg gegen München ein und gibt Einblicke in die laufende Vorbereitung auf das Finale gegen die Vikings – und auf die Bedeutung dieses Spiels für das Team.

Line of Scrimmage: ELF-Experte Sebastian Mühlenhof analysiert das Topteam der Regular Season: die Vienna Vikings. Welche Stärken bringen sie mit? Wo liegen mögliche Schwächen? Und worauf muss Surge besonders achten?

Podcast, Video, Livestream: Surge hautnah erleben

„Surge 10“ ist Teil des umfassenden Angebots rund um Stuttgart Surge. Ergänzt wird der Podcast durch das Videoformat „Neues von Neuman“ sowie Livestreams ausgewählter Spiele – inklusive des großen Finales in der MHP Arena.