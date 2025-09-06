Die Stuttgart Surge steht im Finale der ELF – am Sonntag geht’s gegen die Vienna Vikings. Die neue Folge von „Surge 10“ liefert Stimmen und Einschätzungen zum Saisonhöhepunkt. Jetzt reinhören!
Finaleinzug geschafft – jetzt wartet Wien
Stuttgart Surge hat sich mit einem souveränen 27:13-Sieg gegen die Munich Ravens ins Finale der European League of Football gespielt. Am Sonntag, 7. September, trifft das Team im Championship Game auf die Vienna Vikings – gespielt wird in der MHP Arena Stuttgart, dem Heimstadion des VfB Stuttgart. Der Traum vom Titel vor heimischem Publikum ist zum Greifen nah.