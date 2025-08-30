Nach dem klaren Sieg gegen Madrid trifft Stuttgart Surge im ELF-Halbfinale auf die Munich Ravens. Die neue Folge von „Surge 10“ liefert Stimmen und Einschätzungen vor dem großen Spiel. Jetzt reinhören!
Surge im Halbfinale – der nächste Prüfstein heißt München
Stuttgart Surge hat die erste Playoff-Hürde souverän gemeistert: Mit einem 41:17-Erfolg gegen die Madrid Bravos sicherte sich das Team den Einzug ins Halbfinale der European League of Football. Dort wartet am Sonntag, 31. August, ein echtes Topduell: Auswärts bei den Munich Ravens, Kickoff ist um 15 Uhr im Sportpark Unterhaching. Das Spiel gibt es auch als Livestream hier bei uns.