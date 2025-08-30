Nach dem klaren Sieg gegen Madrid trifft Stuttgart Surge im ELF-Halbfinale auf die Munich Ravens. Die neue Folge von „Surge 10“ liefert Stimmen und Einschätzungen vor dem großen Spiel. Jetzt reinhören!

Stuttgart Surge hat die erste Playoff-Hürde souverän gemeistert: Mit einem 41:17-Erfolg gegen die Madrid Bravos sicherte sich das Team den Einzug ins Halbfinale der European League of Football. Dort wartet am Sonntag, 31. August, ein echtes Topduell: Auswärts bei den Munich Ravens, Kickoff ist um 15 Uhr im Sportpark Unterhaching. Das Spiel gibt es auch als Livestream hier bei uns.

„Surge 10“ – alles Wichtige in zehn Minuten „Surge 10“ ist der kompakte Podcast zur Stuttgart Surge. Jeden Samstag um 10 Uhr liefern Jochen Klingovsky, Dirk Preiß und Philipp Maisel alles Relevante rund ums Team: Stimmen von Spielern und Coaches, Einordnungen von Experten und direkte Eindrücke aus dem Inneren der Mannschaft – informativ, direkt und ohne Umschweife.

Jetzt reinhören – direkt hier oder überall, wo es Podcasts gibt.

In Folge 14 des Podcasts:

Inside the Huddle: Marvin Biegert, Offensive Lineman bei Surge und ehemaliger Spieler der Munich Ravens, spricht über das bevorstehende Halbfinale gegen sein Ex-Team.

Marvin Biegert, Offensive Lineman bei Surge und ehemaliger Spieler der Munich Ravens, spricht über das bevorstehende Halbfinale gegen sein Ex-Team. News von Neuman: Head Coach Jordan Neuman blickt auf das starke Spiel gegen Madrid zurück, lobt vor allem die Defensive Line und das „explosive Play“ der Offense. Er erklärt, wie das Training für Stuttgart jetzt aussieht – und dass er nur ein Ziel hat: das Finale. Noch mehr Einblicke von Coach Neuman gibt es in unserer Videoreihe „Neues von Neuman“.

Head Coach Jordan Neuman blickt auf das starke Spiel gegen Madrid zurück, lobt vor allem die Defensive Line und das „explosive Play“ der Offense. Er erklärt, wie das Training für Stuttgart jetzt aussieht – und dass er nur ein Ziel hat: das Finale. Noch mehr Einblicke von Coach Neuman gibt es in unserer Videoreihe „Neues von Neuman“. Line of Scrimmage: ELF-Experte Sebastian Mühlenhof analysiert die Stärken der Munich Ravens. Was muss Surge tun, um den Finaleinzug klarzumachen?

Podcast, Video, Livestream: Surge hautnah erleben

„Surge 10“ ist Teil des umfassenden Angebots rund um Stuttgart Surge. Ergänzt wird der Podcast durch das Videoformat „Neues von Neuman“ sowie durch regelmäßige Livestreams der Surge-Spiele – alles direkt aus dem Teamumfeld, jede Woche neu.