Nach dem souveränen Auswärtssieg in Ungarn wartet nun das Playoff-Duell mit Madrid. Die neue Folge von „Surge 10“ liefert Stimmen und Einschätzungen vor der Wildcard-Runde. Jetzt reinhören!

Mit dem 47:20-Auswärtssieg bei den Fehérvár Enthroners hat sich Stuttgart Surge eindrucksvoll für die Playoffs eingestimmt. Nun folgt am Samstag, 23. August, um 15 Uhr das Heimspiel gegen die Madrid Bravos in der Wildcard Round. Die Bravos gelten als eines der Topteams der ELF – der Weg ins Halbfinale führt nur über sie.

„Surge 10“ – kompakt, direkt und mitten aus dem Team

Der Podcast „Surge 10“ erscheint jede Woche – etwa zehn Minuten voller kompakter Informationen zur Stuttgart Surge. Produziert von Jochen Klingovsky, Dirk Preiß und Philipp Maisel in Zusammenarbeit mit dem Team, liefert der Podcast Woche für Woche Stimmen von Spielern, Einschätzungen von Experten und direkte Einblicke hinter die Kulissen.

Jetzt reinhören – direkt hier oder überall, wo es Podcasts gibt.

In Folge 13 des Podcasts:

Special Guest: Sascha Müller, Medienchef von Stuttgart Surge, berichtet aus erster Hand vom Auswärtsspiel in Ungarn, zieht eine Bilanz zur bisherigen Saison – und erklärt, warum dieses Team 2025 etwas Besonderes ist.

Luis Bach, Linebacker und einer der Teamkapitäne, spricht über die Bedeutung des Heimspiels gegen Madrid – und über seine persönlichen Wurzeln: Der gebürtige Barcelonese kennt nicht nur die Mentalität der spanischen Gegner, sondern freut sich auch auf ein besonderes Spiel. News von Neuman: Head Coach Jordan Neuman ordnet die Saisonbilanz ein, spricht über die Double-Digit-Wins, die starke Entwicklung des Teams – und über die Vorbereitung auf das Playoff-Duell mit Madrid.

Line of Scrimmage: ELF-Experte Sebastian Mühlenhof analysiert die Stärken und Schwächen der Madrid Bravos, schaut auf deren Head Coach Andrew Weidinger und erklärt, worauf Surge besonders achten muss.

Podcast, Video, Livestream: Surge hautnah erleben

„Surge 10“ ist Teil des umfassenden Medienangebots zur ELF-Saison 2025. Ergänzt wird der Podcast durch das Videoformat „Neues von Neuman“ sowie durch regelmäßige Livestreams ausgewählter Surge-Spiele – alles direkt aus dem Teamumfeld.