Nach dem souveränen Auswärtssieg in Ungarn wartet nun das Playoff-Duell mit Madrid. Die neue Folge von „Surge 10“ liefert Stimmen und Einschätzungen vor der Wildcard-Runde. Jetzt reinhören!
Klarer Sieg gegen Fehérvár – jetzt beginnt die heiße Phase
Mit dem 47:20-Auswärtssieg bei den Fehérvár Enthroners hat sich Stuttgart Surge eindrucksvoll für die Playoffs eingestimmt. Nun folgt am Samstag, 23. August, um 15 Uhr das Heimspiel gegen die Madrid Bravos in der Wildcard Round. Die Bravos gelten als eines der Topteams der ELF – der Weg ins Halbfinale führt nur über sie.