Nach dem dominanten Sieg gegen Köln steht das letzte Hauptrundenspiel gegen Fehérvár an. Die neue Folge des Podcasts „Surge 10“ liefert Stimmen und Einschätzungen vor dem Kickoff. Jetzt reinhören!

Stuttgart Surge hat am vergangenen Wochenende die Cologne Centurions mit 44:3 deklassiert und damit ein weiteres Ausrufezeichen in der West Division der ELF gesetzt. Die Playoff-Teilnahme ist längst gesichert – nun geht es am Samstag, den 16. August, um 15 Uhr auswärts gegen die Fehérvár Enthroners. Die Partie in Ungarn ist das letzte Spiel der regulären Saison, bevor die heiße Phase beginnt.

„Surge 10“ – kompaktes Update direkt aus dem Team

„Surge 10“ erscheint jeden Samstag um 10 Uhr – kompakt, informativ und nah an der Mannschaft. Produziert wird der rund zehnminütige Podcast von Jochen Klingovsky, Dirk Preiß und Philipp Maisel in enger Zusammenarbeit mit Stuttgart Surge.

Jede Woche gibt es Stimmen von Spielern und Coaches, Einschätzungen von Experten und ehrliche Einblicke in die Lage des Teams – perfekt zur Vorbereitung auf den Spieltag.

Jetzt reinhören: Direkt hier oder überall dort, wo es Podcasts gibt!

In Folge 12 des Podcasts:

Florian Lengauer spricht über seine Doppelrolle als Wide Receiver und Kicker im Spiel gegen Köln. Außerdem erklärt er, wie er auf die kommenden Playoffs blickt.

Head Coach Jordan Neuman zieht eine Bilanz zum Köln-Spiel, nennt Spieler, die für ihn besonders wertvoll waren – und gibt ein kurzes Update zur angeschlagenen Quarterback-Situation.

Podcast, Video, Livestream: Surge hautnah erleben

„Surge 10“ ist Teil des umfassenden Medienangebots zur ELF-Saison 2025. Ergänzt wird der Podcast durch das Videoformat „Neues von Neuman“ sowie Livestreams ausgewählter Spiele – direkt aus dem Surge-Umfeld, jede Woche neu.