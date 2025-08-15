Nach dem dominanten Sieg gegen Köln steht das letzte Hauptrundenspiel gegen Fehérvár an. Die neue Folge des Podcasts „Surge 10“ liefert Stimmen und Einschätzungen vor dem Kickoff. Jetzt reinhören!
Souverän gegen Köln, letzte Generalprobe in Ungarn
Stuttgart Surge hat am vergangenen Wochenende die Cologne Centurions mit 44:3 deklassiert und damit ein weiteres Ausrufezeichen in der West Division der ELF gesetzt. Die Playoff-Teilnahme ist längst gesichert – nun geht es am Samstag, den 16. August, um 15 Uhr auswärts gegen die Fehérvár Enthroners. Die Partie in Ungarn ist das letzte Spiel der regulären Saison, bevor die heiße Phase beginnt.