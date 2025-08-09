Nach dem klaren Heimsieg gegen Hamburg steht das Auswärtsspiel in Köln an. Die neue Folge des Podcasts „Surge 10“ liefert Stimmen und Einschätzungen vor dem Division-Duell. Jetzt reinhören!

Stuttgart Surge hat in Spielwoche 11 der European League of Football (ELF) ein deutliches Zeichen gesetzt: Mit 48:0 schlug das Team die Hamburg Sea Devils im heimischen Stadion. Die Tabellenführung in der West Division ist damit weiter gefestigt – Surge steht sicher in den Playoffs.

Am Samstag, 9. August, folgt nun das Duell gegen die sieglosen Cologne Centurions (Kickoff: 17 Uhr, Südstadion Köln, live bei uns im Stream). Auch wenn das Spiel auf dem Papier eine klare Sache zu sein scheint – innerhalb des Teams bleibt die Konzentration hoch.

„Surge 10“ – kompakt, direkt, nah am Team

Die neue Folge des Podcasts „Surge 10“ ist ab sofort online – wie immer samstags um 10 Uhr. In rund zehn Minuten liefern Jochen Klingovsky, Dirk Preiß und Philipp Maisel kompakte Einordnungen zum Spieltag. In Zusammenarbeit mit Stuttgart Surge bringt der Podcast jede Woche Stimmen aus dem Team, Einschätzungen von Experten und direkte Eindrücke von der Seitenlinie.

In Folge 11 des Podcasts:

„Inside the Huddle“: Runningback Tomiwa Oyewo spricht über die Vorbereitung auf das Köln-Spiel – und warnt trotz der bisherigen Bilanz der Centurions vor diesem Spiel als „zweischneidiges Schwert.“ Zudem gibt er einen Einblick, wie er sich in Richtung Playoffs fühlt.

Runningback Tomiwa Oyewo spricht über die Vorbereitung auf das Köln-Spiel – und warnt trotz der bisherigen Bilanz der Centurions vor diesem Spiel als „zweischneidiges Schwert.“ Zudem gibt er einen Einblick, wie er sich in Richtung Playoffs fühlt. „News von Neuman“: Head Coach Jordan Neuman zieht ein positives Fazit der Bye Week, kündigt mögliche Einsätze jüngerer Spieler an – und betont, dass das Spiel in Köln trotz allem ernst genommen wird. Auch zur Zukunft der ELF äußert sich Neuman angesichts der jüngsten Rücktritte im Liga-Management: „Wir werden eine sehr gute Liga haben.“

Head Coach Jordan Neuman zieht ein positives Fazit der Bye Week, kündigt mögliche Einsätze jüngerer Spieler an – und betont, dass das Spiel in Köln trotz allem ernst genommen wird. Auch zur Zukunft der ELF äußert sich Neuman angesichts der jüngsten Rücktritte im Liga-Management: „Wir werden eine sehr gute Liga haben.“ „Line of Scrimmage“: ELF-Experte Sebastian Mühlenhof analysiert die Probleme der Centurions – und zeigt auf, wo dennoch Gefahren für Surge lauern könnten.

Podcast, Video, Livestream: Surge hautnah erleben

„Surge 10“ ist Teil des umfassenden Angebots rund um Stuttgart Surge. Ergänzt wird der Podcast durch das Videoformat „Neues von Neuman“ sowie durch regelmäßige Livestreams der Spiele – alles direkt aus dem Umfeld des Teams, Woche für Woche neu.