Nach dem klaren Heimsieg gegen Hamburg steht das Auswärtsspiel in Köln an. Die neue Folge des Podcasts „Surge 10“ liefert Stimmen und Einschätzungen vor dem Division-Duell. Jetzt reinhören!
48:0 gegen Hamburg – jetzt wartet das Schlusslicht aus Köln
Stuttgart Surge hat in Spielwoche 11 der European League of Football (ELF) ein deutliches Zeichen gesetzt: Mit 48:0 schlug das Team die Hamburg Sea Devils im heimischen Stadion. Die Tabellenführung in der West Division ist damit weiter gefestigt – Surge steht sicher in den Playoffs.