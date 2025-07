1 Die neue Folge des Podcasts „Surge 10“ liefert wieder Stimmen, Einschätzungen und Ausblicke. Foto: Imago/ Montage StZN

Nach dem souveränen Heimsieg gegen Paris steht für Stuttgart Surge am Sonntag das Rückspiel gegen die Hamburg Sea Devils an. In der neuen Folge von „Surge 10“ gibt’s Stimmen, Einschätzungen und klare Ansagen. Jetzt reinhören!











Sieg gegen Paris, Fokus auf Hamburg

Die Stuttgart Surge hat sich am vergangenen Spieltag wieder eindrucksvoll präsentiert: Mit einem klaren 26:8 besiegte das Team die Paris Musketeers vor heimischem Publikum im Gazi Stadion auf der Waldau. Ein starker Auftritt, der Mut macht für das nächste Duell – denn schon am Sonntag, 27. Juli, steht dort das Rückspiel gegen die Hamburg Sea Devils an. Kickoff ist um 16:25 Uhr.