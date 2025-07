In der aktuellen Folge des Stuttgart-Surge-Podcasts spricht Quarterback Lars Heidrich über seinen Einsatz beim Heimsieg gegen Fehérvár – und die Experten werfen einen Blick voraus auf das schwere Auswärtsspiel bei Frankfurt Galaxy.

Mit einem deutlichen 55:12-Erfolg über die Fehérvár Enthroners hat Stuttgart Surge am vergangenen Wochenende ein Ausrufezeichen gesetzt.

Nun wartet mit Frankfurt Galaxy eine deutlich härtere Nuss: Am Samstag (12. Juli, 18 Uhr) steigt das Auswärtsspiel gegen den ehemaligen ELF-Champion, der sich zuletzt in der Bye Week regenerieren und personell verstärken konnte. Das Hinspiel ging mit 33:20 an die Stuttgarter – ein Vorteil, den es nun zu bestätigen gilt.

„Surge 10“ – kurz, klar, kompetent

„Surge 10“ heißt der offizielle Podcast rund um Stuttgart Surge – kompakt, fundiert und jede Woche neu. Die Hosts Jochen Klingovsky, Dirk Preiß und Philipp Maisel liefern jede Woche zehn Minuten Football pur: Stimmen aus dem Team, Einschätzungen der Experten und ein Blick hinter die Kulissen. Produziert wird der Podcast in Zusammenarbeit mit Stuttgart Surge.

Jetzt reinhören – überall, wo es Podcasts gibt – oder direkt hier:

Das steckt in Folge 8

Inside the Huddle: Quarterback Lars Heidrich spricht über seinen Einsatz im Spiel gegen Fehérvár. Er kam erstmals in dieser Saison länger zum Zug – und nutzte die Gelegenheit. Im Interview schildert er, wie er das Spiel erlebt hat und was für ihn den Teamspirit von Surge ausmacht.

Head Coach Jordan Neuman setzt bewusst auch auf Spieler aus der zweiten Reihe – wie Heidrich. Welche Idee dahinter steckt und wie sich der Kader auf das Spiel gegen Frankfurt einstellt, erklärt der Coach in seiner wöchentlichen Rubrik. Line of Scrimmage: ELF-Experte Sebastian Mühlenhof analysiert den kommenden Gegner Frankfurt Galaxy. Welche personellen Änderungen gab es? Wer sind die Schlüsselspieler im Kader der Hessen? Und worauf muss Stuttgart am Samstag besonders achten?

Podcast, Video, Livestream: Surge hautnah erleben

„Surge 10“ ist Teil des umfassenden Angebots rund um Stuttgart Surge. Ergänzt wird der Podcast durch das Videoformat „Neues von Neuman“ sowie regelmäßige Livestreams der Surge-Spiele – alles direkt aus dem Umfeld des Teams.