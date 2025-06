Nach dem Kantersieg gegen Hamburg wartet mit München der nächste Härtetest: In Folge 4 von „Surge 10“ analysieren Trainer, Spieler und Experten das Topspiel – und was es braucht, um auch gegen die Ravens zu bestehen.

Mit einem deutlichen 53:14-Auswärtserfolg gegen die Hamburg Sea Devils hat Stuttgart Surge am vergangenen Wochenende ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Defense glänzte, die Offense punktete konstant – ein rundum überzeugender Auftritt.

Doch viel Zeit zum Durchatmen bleibt nicht: Am Samstag steht bereits das nächste Duell an, diesmal daheim gegen die Munich Ravens. Und auch diese Partie verspricht einiges an Spannung.

„Surge 10“: Zehn Minuten Football pur – jede Woche, samstags um 10 Uhr

Der Podcast „Surge 10“ liefert Woche für Woche kompakten Input zur laufenden ELF-Saison. In rund zehn Minuten sprechen die Sportjournalisten Jochen Klingovsky, Dirk Preiß und Philipp Maisel mit Trainern, Spielern und Experten über alles, was rund um Stuttgart Surge wichtig ist. Kurzweilig, informativ und direkt aus dem Teamumfeld – in Kooperation mit Stuttgart Surge.

Jetzt überall hören – oder direkt hier:

Das steckt in Folge 4:

„News von Neuman“: Head Coach Jordan Neuman analysiert den Kantersieg gegen Hamburg – und hebt dabei vor allem die starke Leistung seiner Defense hervor. Gleichzeitig richtet er den Blick bereits nach vorn auf das Derby gegen die Munich Ravens. Was er von den Münchnern erwartet, verrät er im Podcast – und auch in unserem begleitenden Videoformat „Neues von Neuman“.

Head Coach Jordan Neuman analysiert den Kantersieg gegen Hamburg – und hebt dabei vor allem die starke Leistung seiner Defense hervor. Gleichzeitig richtet er den Blick bereits nach vorn auf das Derby gegen die Munich Ravens. Was er von den Münchnern erwartet, verrät er im Podcast – und auch in unserem begleitenden Videoformat „Neues von Neuman“. „Line of Scrimmage“: ELF-Experte Sebastian Mühlenhof nimmt die Munich Ravens unter die Lupe. Wie verlief die Saison bislang für die Münchner? Worauf muss Stuttgart Surge am Samstag achten?

ELF-Experte Sebastian Mühlenhof nimmt die Munich Ravens unter die Lupe. Wie verlief die Saison bislang für die Münchner? Worauf muss Stuttgart Surge am Samstag achten? „Inside the Huddle“: Mit dabei ist auch Cornerback Lasse Engel, dänischer Nationalspieler und einer der Matchwinner beim Spiel gegen Hamburg Mit zwei Pick Six war der 27-Jährige maßgeblich am Erfolg beteiligt. Im Podcast spricht Engel über die Bedeutung dieses Spiels, wie die Vorbereitung auf Hamburg lief – und warum er ein intensives Derby gegen München erwartet.

Mehr zu Stuttgart Surge

„Surge 10“ ist Teil eines umfassenden Angebots zur Berichterstattung über Stuttgart Surge. Neben dem Podcast liefert das Format „Neues von Neuman“ Video-Einblicke direkt vom Head Coach. Außerdem werden die Spiele regelmäßig im Livestream übertragen – für alle, die beim Weg durch die ELF-Saison ganz nah dran sein wollen.