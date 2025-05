1 Mit „Surge 10“ startet eines von zwei neuen Medienformaten zur Stuttgart Surge. Foto: Pressefoto Baumann/ Montage StZN

Der neue Podcast „Surge 10“ begleitet Stuttgart Surge durch die ELF-Saison. Jeden Samstag – mit Stimmen aus Kabine und Coaching-Zone.











Link kopiert



Was bewegt die Stuttgart Surge vor dem Heimspiel? Wie bereitet sich das Team auf die Saison in der European League of Football (ELF) vor? Und was sagt Head Coach Jordan Neuman vor dem Spiel? Antworten liefert ab sofort unser neuer Podcast: „Surge 10“ – powered by Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten.