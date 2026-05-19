36 Jahre nach ihrer Trennung stehen Kylie Minogue und Ex-Freund Jason Donovan wieder gemeinsam vor der Kamera - bei der Londoner Premiere von Kylies neuer Netflix-Dokumentation. Schwester Dannii vervollständigte das Bild.
Kylie Minogue (57) und Jason Donovan (57) - das klingt für viele nach einem Kapitel Popgeschichte, das längst abgeschlossen schien. Doch am Montagabend standen die beiden in London wieder Seite an Seite: bei der Weltpremiere von Kylies dreiteiliger Netflix-Dokumentation, die ihr Leben, ihre Lieben und ihre Karriere beleuchtet. 36 Jahre sind seit ihrer Trennung vergangen, dass die Chemie zwischen den beiden passt, war auf dem roten Teppich trotzdem deutlich zu sehen.