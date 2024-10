Suppen-Star Madonna: Queen of Pop löffelt ihr Süppchen oben ohne

Sie braucht schon lange keinen roten Teppich mehr, um sich in Szene zu setzen. Madonna (66) genügt eine Halskette, eine Serviette und ein Teller Suppe, den sie in einer Art Abstellkammer einnimmt. Praktisch: So vermeidet die Queen of Pop nicht nur lästige Flecken auf nicht vorhandener Kleidung. Sie schafft auch weitere Aufmerksamkeit für ein neues Album, an dem sie laut "Daily Mail" aktuell arbeitet.

Nur mit Kette und Serviette bedeckt

Die pikanten Fotos hat die 66-jährige Queen of Pop am Dienstag als Story auf ihrem Instagram-Account hochgeladen. Madonna zeigt viel Haut. Mit einer weißen Serviette bedeckt sie ihre offenbar nackte Brust. Auffällig ist, dass Hals und Ohren gleichzeitig mit üppigem Schmuck verziert sind und somit einen echten Kontrast zu ihrem entblößten Oberkörper bilden. Und ein weiterer "Finde-den-Fehler"-Faktor fällt ins Auge: "Material Girl" Madonna schlürft ihr Süppchen vor einem offenen Kleiderschrank, dessen Anblick Abstellkammer-Flair verströmt. Bestenfalls handelt es sich, so vermutet die "Daily Mail", um ein Hotel- oder Gästezimmer.

Lesen Sie auch

Normalo-Sitzplatz beim Billie-Eilish-Konzert

Die Suppen-Bilder postete Madonna nach dem Live-Konzert einer ihrer legitimen Nachfolgerinnen. Gemeinsam mit ihren beiden Teenie-Zwillingen Estere und Stella Ciccone (12), die sie 2017 in Malawi adoptierte, besuchte sie ein Konzert von Billie Eilish (22) im New Yorker Madison Square Garden. Nach dem Konzert ließen sich die Vier zwar standesgemäß backstage ablichten. Das Konzert selbst verfolgte Madonna mit ihren Töchtern aber auf "normalen 100er-Sitzen", wie ein Konzertbesucher dem Portal "Page Six" bestätigte. Keine VIP-Lounge, kein entrücktes Gehabe.

Madonna wieder im Studio

Der familiäre Konzert-Ausflug mag für Madonna eine willkommene Abwechslung darstellen. "Es ist schön, mal rauszukommen" betitelt sie ihren Konzert-Post. Es war ihr erster öffentlicher Auftritt seit dem Tod ihres jüngeren Bruders Christopher Ciccone (1960-2024) am 4. Oktober. Er erlag im Alter von 63 Jahren dem Bauchspeicheldrüsenkrebs. Madonna-Fans wünschen sich, dass die Queen of Pop ihre tiefen Emotionen noch einmal in berührende Musik umwandeln kann. Am 30. September verriet sie, dass sie mit ihrem musikalischen Leiter Stuart Price (47) in London "wieder im Studio" sei, berichtete die "Daily Mail". Die Musikwelt wartet sehnsüchtig auf neue Madonna-Hits.