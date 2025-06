8 Ed Sheeran trat kurz nach elf Uhr vor der Oper im Stuttgarter Schlossgarten auf. Foto: Lichtgut

Zwischen zwei Auftritten in der MHP-Arena hat Ed Sheeran am Vormittag im ganz kleinen Rahmen einige Lieder gesungen. Wir haben das Überraschungskonzert im Video.











Bei seinem ersten von zwei Konzerten in der MHP-Arena hat Ed Sheeran am Samstagabend bereits 60.000 Fans glücklich gemacht. Am Sonntagvormittag trat er dann überraschend in ganz kleinem Rahmen vor der Oper in Stuttgart auf. Wir haben den hautnahen Auftritt des Superstars im Video.