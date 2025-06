Superstar aus London eingetroffen: Stuttgart im Ed-Sheeran-Fieber: „Teddy“ ist da!

Willkommen, Ed Sheeran in Stuttgart! Der Superstar ist am Samstagnachmittag auf dem Flughafen in Echterdingen gelandet – in einem Privat-Jet, der nicht sein eigener ist.

Mister Teddy ist da! Die Sheeran-Feiertage von Stuttgart, auf die sich Zehntausende freuen, können beginnen! Die vielen Fans dieser Stadt haben lange auf Konzerte des britischen Ausnahmekünstlers warten müssen. Endlich klappt es – obendrein bei idealen Bedingungen. Bei schönstem Sonnenwetter setzt ein Privatjet am Samstag kurz nach 15.30 Uhr auf dem Flughafen in Echterdingen auf.

Welcome, Mister Ed Sheeran! Stuttgart is happy about you!

Am Samstag und Sonntag gibt der 34-Jährige in der ausverkauften MHP-Arena vor jeweils 60 000 Fans die einzigen Konzerte seiner aktuellen Tour in Süddeutschland. Nach 20 Uhr wird „Teddy“, wie der Rotschopf genannt wird, auf der 360-Grad-Bühne erwartet und bis 22.30 Uhr spielen.

In einem eher unauffälligen Minivan wird der Brite an diesem Wochenende durch die Stadt chauffiert, nicht in einer dicken Prachtlimousine: Der Rotschopf hat sein bodenständiges Image über all die Jahre behalten. Beim General Aviation Terminal (GAT) des Flughafens wird er am Samstag auf dem Rollfeld abgeholt. Bevor Spekulationen über abgehobenen Luxus aufkommen, gibt es eine Klarstellung aus seiner Umgebung: Der Jet gehört gar nicht ihm. Das Flugzeug wurde für ihn gebucht, damit er Zeit sparen kann.

49,1 Millionen Follower auf Instagram

Längst könnte sich der Singer/Songwriter einen Privatjet leisten. Doch andere Dinge sind ihm wichtiger – dazu zählt die Nähe zu seinen Fans. Die werden Sheerios genannt. Sheerios klicken immer wieder gern auf sein Insta-Profil „Teddyphotos“, das unfassbare 49,1 Millionen Follower zählt. Dort postet der 34-Jährige auch das, was er in den Tourstädten abseits der Stadien unternimmt. Ob er auch in Stuttgart unerwartet irgendwo in der City auftaucht und auf der Straße spielt? Man weiß es nicht, man hofft es aber. Für Überraschungen ist Ed Sheeran immer gut. In Rom ist er kürzlich mit der Vespa gecruist.

Doch erst einmal steigt die Vorfreude auf das Konzert am Samstagabend in der MHP-Arena! Ed Sheeran ist längst mehr als nur ein Sänger – er ist ein Phänomen, dessen Musik Millionen Menschen auf der ganzen Welt tief berührt. Das Publikum ist Teil einer großen Gemeinschaft, die zusammen singt. Die Songs sind Hymnen, die Generationen verbinden.