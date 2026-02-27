Superstar am Freitag in Stuttgart: Wo Jason Derulo nach der Schleyerhalle gleich zwei After-Show-Partys feiert

Zu verrückt, um wahr zu sein? Nach der Schleyerhalle in Stuttgart will Superstar Jason Derulo am Freitag gleich in zwei Clubs After-Show-Partys feiern. Kann das gut gehen?
Ein internationaler Pop-Superstar macht Station im Südwesten – und plant eine Nacht, die länger dauert als jedes Konzert. Mit über 250 Millionen verkauften Singles und Milliarden Streams zählt Jason Derulo zu den erfolgreichsten Künstlern seiner Generation. An diesem Freitag gastiert der R&B-Sänger und Songwriter mit seiner „The Last Dance World Tour“ in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart. Doch nach der Show vor Tausenden Fans ist für den 36-Jährigen noch lange nicht Schluss.