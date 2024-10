Himmelsbeobachter können sich am Donnerstagabend auf ein besonderes Naturschauspiel freuen – unter günstigen Umständen auch in Stuttgart und der Region.

Am frühen Abend soll ein besonders groß erscheinender Vollmond – auch Supermond genannt – den Nachthimmel beleuchten. Es soll der größte Vollmond des Jahres werden.

Supermond: Warum der Mond am Donnerstag so groß ist

Der eigentliche Vollmond wird am Donnerstag bereits tagsüber um 13.26 Uhr (MESZ) erreicht. Dort entfaltet der Mond optisch seine maximale Größe, wird aufgrund des Sonnenlichts aber noch nicht am Himmel zu sehen sein.

Warum der Vollmond am Donnerstag so groß ist? Der Mond kommt der Erde an diesem Tag auf 357.174 Kilometer nah. Zum Vergleich: Ist er besonders weit weg, kann die Distanz bis zu 406.000 Kilometer betragen.

Am 18. September ging der Supermond über Glastonbury, Großbritannien, auf. Foto: PA Wire/Ben Birchall

„Der Mond umläuft die Erde auf einer elliptischen Bahn“, erläutert Uwe Pilz von der Vereinigung der Sternfreunde. „Deshalb ist er mal näher an der Erde, mal weiter weg.“

Wann der Supermond über Stuttgart gut zu sehen ist

Doch obwohl der Mond am Donnerstag so nah sein soll, stehen die Chancen ihn auch tatsächlich in Stuttgart zu sehen, nicht zu jeder Zeit gut. „Wir sind am Donnerstagabend in Stuttgart leider nicht wolkenfrei“, sagt ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Der DWD erwartet am Donnerstag mittelhohe Wolkenfelder und sich neubildenden Hochnebel über die Nacht hinweg. Doch die gute Nachricht: „Man kann auch in Stuttgart Glück haben, der Nebel wird in der ersten Nachthälfte noch nicht flächendeckend sein“, so der DWD-Meteorologe.

Konkret soll die Chance auf eine Sichtung zum Zeitpunkt der Dämmerung am größten sein, da Wolken und Nebel gegen später tendenziell zunehmen sollen. Am Donnerstag soll die Sonne über Stuttgart um 18.31 Uhr untergehen, die Dämmerung soll etwa ab 19 Uhr einsetzen.

Mond wirkt besonders groß, wenn er tief steht

Generell wirke der Mond immer dann besonders mächtig, wenn er tief stehe - und nicht hoch am Himmel, erklärt Uwe Pilz von der Vereinigung der Sternfreunde.

Diese „Mondillusion“ oder „Mondtäuschung“ liege daran, dass Betrachtende ihn in Relation zu irdischen Objekten am Horizont setzten, etwa zu Bergen, Bäumen oder Gebäuden.

Am 14. Juni 2022 war ein Supermond in New York über der Freiheitsstatue zu sehen. Foto: AP/J. David Ake

Das Zusammentreffen von Vollmond und Erdnähe führt zu extremen Gezeiten wie etwa Springfluten - denn Sonne, Mond und Erde stehen in einer Linie. Etwaige Herbststürme können diesen Effekt noch verstärken.

Das sind die wichtigsten anstehenden Mondereignisse

Zwar soll der Vollmond am Donnerstag der größte des Jahres werden, doch weitere sehenswerte Mondereignisse werden über Deutschland und der Region schon in den kommenden Wochen und Monaten erwartet.

Nächster Vollmond: Donnerstag, dem 17. Oktober 2024, 13:26 Uhr

Nächste Mondfinsternis: Freitag, dem 14. März 2025, 09:00 Uhr

Nächster Neumond: Freitag, dem 01. November 2024, 13:47 Uhr

Bereits in der Vergangenheit gab es einige Mondereignisse, die über Stuttgart und der Region gut zu sehen waren. Etwa zuletzt am 18. September, als ein Vollmond mit partieller Finsternis zu sehen war.

Auch Komet Tsuchinshan-Atlas ist am Donnerstag zu sehen

Der Supermond ist allerdings nicht das einzige Naturspektakel, das sich am Donnerstagabend zeigen könnte. Denn zeitgleich zieht am Westhimmel der Komet Tsuchinshan-Atlas seine Bahn. Schon in den vergangenen Nächten hielten viele Menschen nach Sonnenuntergang nach dem Kometen Ausschau.

Tsuchinshan-Atlas ist - wie der Experte Pilz betont - noch immer nahe an der Sonne. Etwa eine Dreiviertelstunde nach Sonnenuntergang sei eine gute Zeit, Ausschau zu halten. Beeinträchtigt wird die Sichtbarkeit des Kometen allerdings durch das Licht des aufgehenden Vollmonds.