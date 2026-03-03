Supermodel wird Markengesicht: Gisele Bündchen hat einen neuen Job in der Beauty-Branche

Gisele Bündchen hat einen neuen Job: Das brasilianische Supermodel wird globale Markenbotschafterin einer Haarpflege-Serie. Für die 45-Jährige ist dieser Schritt die logische Fortsetzung einer Karriere, die sie vom Catwalk bis zur engagierten Nachhaltigkeitsaktivistin geführt hat.
