Supermodel wird Markengesicht: Gisele Bündchen hat einen neuen Job in der Beauty-Branche

Gisele Bündchen hat einen neuen Job: Das brasilianische Supermodel wird globale Markenbotschafterin einer Haarpflege-Serie. Für die 45-Jährige ist dieser Schritt die logische Fortsetzung einer Karriere, die sie vom Catwalk bis zur engagierten Nachhaltigkeitsaktivistin geführt hat.

Vom Laufsteg zum Vorbild: Gisele Bündchen (45) hat in ihrer Karriere viele Rollen ausgefüllt - Teenager aus einer brasilianischen Kleinstadt, globale Modeikone, Umweltaktivistin, Autorin. Jetzt kommt eine weitere hinzu: Das Supermodel ist ab sofort globale Markenbotschafterin für die Haarpflege-Serie von Garnier.

Der Deal ist mehr als ein klassischer Werbevertrag. Bündchen, die mit 14 Jahren entdeckt wurde und nur wenige Jahre später auf den wichtigsten Catwalks der Welt stand, hat sich längst von der reinen Modelfigur emanzipiert. In den 2000er Jahren prägte sie das Bild des Supermodels neu - sportlich, kraftvoll, gesund statt zerbrechlich. Sie zierte unzählige Magazincover, gehörte zu den bestbezahlten Models der Branche und baute sich parallel ein erfolgreiches Unternehmen auf.

Wichtiger Teil ihres Images ist auch ihr Blick auf Schönheit. Von ihrer Mutter lernte sie: "Weniger ist mehr" und wendet diesen Satz sowohl auf Make-up als auch auf ihren Lebensstil an. "Im Laufe der Jahre habe ich festgestellt, dass Schönheit von innen kommt und dass sich das, was man innerlich fühlt, auch äußerlich widerspiegelt." Bündchen schwört für ihr Aussehen daher nicht auf eine 10-Steps-Skincare-Routine, sondern auf simple Dinge wie Wasser trinken, Meditieren und niemals geschminkt zu Bett gehen.

Von der Modeikone zur Nachhaltigkeits-Aktivistin

Je größer ihre Reichweite wurde, desto konsequenter verschob sich der Fokus: Bündchen begann, über Themen zu sprechen, die weit über Mode hinausgehen. In Interviews nennt sie die Natur die "reinste Form von Schönheit". Seit Jahren engagiert sie sich für Umwelt- und Klimaschutz, unterstützt Aufforstungsprojekte und stellt ihren eigenen Lebensstil von der Ernährung bis zu den Konsumgewohnheiten auf den Prüfstand.

Aus dem Laufstegstar wurde eine Frau, die öffentlich über Achtsamkeit, innere Balance und die Verantwortung gegenüber der Natur spricht. Auch als Mutter von drei Kindern rückt sie diese Perspektive in den Vordergrund. "Ich versuche, Nachhaltigkeit in jeden Aspekt meines Lebens zu integrieren, auch wenn es nur kleine Schritte sind", erklärt sie ihr Prinzip. "Meine Familie hält sich stets an die 3 Rs - reduce, reuse, recycle", zu Deutsch: reduzieren, wiederverwenden, recyceln.

Dass Marken, die sich "grüner" und bewusster positionieren wollen, bei ihr anklopfen, ist daher kein Zufall. Für Bündchen selbst fügt sich die Partnerschaft in ihren Weg ein: "Ich glaube fest daran, dass wahre Schönheit aus einem inneren Gleichgewicht entsteht", teilt das Model mit. Garnier unterstütze Menschen mit Produkten, die nicht nur wirken, sondern sich gut anfühlen und gleichzeitig Rücksicht auf die Umwelt nehmen. "Diese Partnerschaft fühlt sich für mich deshalb ganz natürlich an", so Bündchen. Zum Auftakt begleitet die 45-Jährige die Kampagne der neuen Pflegelinie Fructis Diamond Sleek.