Supermarktparkplatz in Tübingen

Der Unbekannte bedrohte die Frau mit einem Messer. (Symbolfoto)

Eine 68-Jährige verstaut ihre Einkäufe im Auto. Dann setzt sie sich ans Steuer und will vom Parkplatz fahren - doch plötzlich steigt ein Fremder in ihr Auto.











Eine 68-Jährige ist in Tübingen nach dem Einkaufen von einem Unbekannten in ihrem eigenen Auto entführt und bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, stieg der Täter durch die Beifahrertür in das Auto der Frau, als sie gerade vom Parkplatz eines Supermarkts fahren wollte. Er bedrohte sie dabei mit einem Messer.