1 Nichts geht mehr: Der Tante-M-Laden hat Mitte April den Betrieb vorübergehend eingestellt. Foto: Archiv (Ralf Poller/Avanti

Die Kette hat den Laden in Steinheim-Kleinbottwar im Landkreis Ludwigsburg geschlossen. Für die Rathausspitze kam die Entscheidung wie aus dem Nichts. Doch es gibt Gründe.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Es ist erst ein starkes halbes Jahr her, dass der Tante-M-Laden in Steinheim-Kleinbottwar seine Pforten öffnete – und schon hat der Supermarkt wieder geschlossen. Sehr zum Verdruss des Bürgermeisters Thomas Winterhalter, der nun im Gemeinderat sein Unverständnis über das Vorgehen der Kette ausdrückte, die mit ihrem Konzept der Selbstbedienung und -Abrechnung in einer zunehmenden Zahl an kleineren Ortschaften die Nahversorgung sichert. „Für uns ist das nicht nachvollziehbar“, sagte der Rathauschef.

Stadt fragt wegen Öffnungszeiten an

Auslöser, so vermutet es Winterhalter, war eine E-Mail, die die Stadt an Tante-M versandte. Man habe als Vermieter der Räumlichkeiten darin leise angefragt, ob an Sonn- und Feiertagen die Öffnungszeiten eingeschränkt werden könnten. Wohl wissend, dass gerade dann, wenn die klassischen Supermärkte die Rollläden unten haben, mit der meiste Umsatz generiert wird. „Wir haben das eher als Einstieg in einen Dialog verstanden“, sagt der Rathauschef. „Zwei Tage später war der Laden dann zu“, berichtet er.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Ländlicher Raum in der Region Stuttgart Zu lange Wege zum Nahversorger Selbst in der Region Stuttgart existieren bei der Versorgung der Menschen mit Lebensmittelläden noch viele weiße Flecken. Dabei gäbe es Alternativen.

Dass die Stadt in Sachen Öffnungszeiten überhaupt auf den Betreiber zugegangen ist, hänge mit Beschwerden über Ruhestörungen am Wochenende zusammen. Rückmeldungen in der Richtung habe es aus den Reihen der anderen Mit-Eigentümer an der Immobilie gegeben, in der auch Wohnungen angesiedelt sind.

Frustration beim Bürgermeister

Warum das Unternehmen so radikal reagiert hat, darüber tappt man bei der Stadt im Dunkeln. Man warte seit Längerem auf eine Reaktion des Betreibers, habe es über verschiedene Kanäle versucht, beteuert Winterhalter. „Das ist frustrierend“, sagt der Bürgermeister, der aber auch hervorhebt, dass die zweite Tante-M-Filiale im Stadtteil Höpfigheim davon nicht tangiert sei und weiter geöffnet habe.

Keine Hintergründe auf der Homepage

„Mir sind auch keine Probleme mit Lärm bekannt“, sagt der Höpfigheimer Ortsvorsteher Roland Heck. Zwischendurch habe es gewisse Engpässe bei den Waren gegeben, die Tante-M mit einem Sortimentwechsel erklärt habe. Im Gegensatz zu Kleinbottwar sei in der Immobilie in Höpfigheim nur der Laden untergebracht. Keine Unterschiede gibt es in puncto Öffnungszeiten. Grundsätzlich kann man in beiden Supermärkten laut Homepage von Tante-M jeden Tag von 6 bis 22 Uhr einkaufen. Ansonsten ist dem Internet-Auftritt zu entnehmen, dass die Filiale in Kleinbottwar seit dem 14. April geschlossen sei. Weitere Erklärungen werden nicht genannt.

Die kann aber Christian Maresch liefern. Von Anfang an, sagt der Tante-M-Chef, habe es an der Internetverbindung in Kleinbottwar gehapert. Das Kassensystem habe deshalb oft nicht reibungslos funktioniert, was die Bürger gefrustet und sie von einem Einkauf abgehalten habe. Außerdem hätten Ladendiebe bestimmte Produkte im Visier gehabt, die man, obgleich wertvolle Umsatzbringer, aus dem Sortiment nehmen musste. „Der Laden lief über Monate alles andere als erfolgreich“, resümiert Maresch. Die Mail der Stadt in Sachen Ruhestörungen habe das Fass zum Überlaufen gebracht. „Wir wollten ein Zeichen setzen“, sagt der Geschäftsführer, der aber betont, dass der Markt zeitnah und „definitiv“ wieder seine Pforten öffnen wolle. An den Öffnungszeiten könne man freilich nicht rütteln, die seien jetzt schon kürzer als an anderen Standorten.

Glasfaseranschluss soll das Problem beheben

Geplant ist eine Art Neustart, für den für Maresch vor allem ein funktionierendes Internet Voraussetzung ist. Glasfaser lägen zwar mittlerweile im Haus, die extraschnelle Verbindung müsse aber noch zum Laufen gebracht werden. Kein Hehl macht er daraus, dass man die Verwaltung noch nicht über die Hintergründe der Schließung informiert habe. Dazu habe bislang die Zeit gefehlt, man wolle das aber nachholen. Dass in dem Laden vorübergehend die Lichter ausgehen, habe man aber kommuniziert, beteuert Maresch.