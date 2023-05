5 Ein Feuer in einem Lebensmittelladen hat großen Schaden verursacht. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Ein Feuer in einem Lebensmittelladen in Stuttgart hat großen Schaden angerichtet. Der kleine Supermarkt stand in der Nacht auf Montag in Vollbrand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.









Nach einem Feuer in einem Lebensmittelladen in Stuttgart-Wangen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Der kleine Supermarkt stand in der Nacht auf Montag in Vollbrand, wie die Polizei am mitteilte. Laut Feuerwehr konnten die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht werden, an mehreren Stellen mussten zur Entlüftung jedoch die Zwischendecken geöffnet werden.