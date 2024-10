1 Mit einem Rettungshubschrauber ist ein Mann in eine Klinik gebracht worden, nachdem seine Hand in einen Fleischwolf geraten war (Archivbild). Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

In einem Supermarkt in Neu-Ulm ereignet sich am Wochenende ein schwerer Betriebsunfall. Ein 22-Jähriger wird in eine Spezialklinik gebracht.











Ein Angestellter ist in einem Supermarkt in Neu-Ulm ist mit seinem Arm in einen Fleischwolf geraten. Der 22-Jährige erlitt an der Hand schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.