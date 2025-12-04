Supermarkt in Fellbach: Das erwartet die Kunden im modernisierten Rewe Aupperle im Rems-Murr-Center

Der Aupperle-Rewe-Markt im Fellbacher Rems-Murr-Center hat sich binnen sechseinhalb Wochen mächtig gewandelt. Unter anderem ist er größer, moderner und hat den Kunden mehr zu bieten.
Die Bauhandwerker haben bis kurz vor dem Finale gearbeitet und die Gärtner noch in letzter Minute Blumen eingepflanzt. Zur Wiedereröffnung an diesem Donnerstagmorgen um 7 Uhr sollte schließlich alles für den von Sebastian Aupperle erwarteten Kundenansturm bereit sein. Rund sechseinhalb Wochen war der Rewe-Markt im Fellbacher Rems-Murr-Center (Rems-Murr-Kreis) an der Bühlstraße geschlossen. Auch einige Nachbarn wie der Drogeriemarkt DM und das völlig neu gestaltete Bäckereicafé der Bäckerei Maurer feiern nach Investitionen in topaktuelle Technik, kundenorientierte Konzepte und optimierte Optik an diesem Donnerstag ihre Wiedereröffnung. Bereits seit einigen Tagen wieder geöffnet ist die Fellbacher Filiale von Takko Fashion.