Supermarkt in Böblingen: Rewe-Center im Röhrer Weg für drei Monate zu

Supermarkt in Böblingen

1 Bild von der Neueröffnung im Januar 2024 Foto: Archiv/Stefanie Schlecht

Der große Rewe-Markt im Böblinger Röhrer Weg erhält eine umfassende Renovierung. Daher soll er erst am 27. März wieder öffnen.











Einkäufer im Röhrer Weg in Böblingen standen nach Dreikönig beim Rewe-Center vor verschlossenen Türen. Der Supermarkt ist bis einschließlich 26. März vorläufig geschlossen, ist vor Ort und im Internet zu erfahren. Nicht aber, was es mit der knapp dreimonatigen Schließung auf sich hat. Antwort liefert Rewe erst auf Nachfrage: Man befinde sich in einem umfassenden Konzeptumbau. Der Supermarkt werde aufwendig modernisiert und ein größeres Augenmerk auf Frische gelegt.