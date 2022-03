1 Speiseöl ist derzeit ein gefragtes Gut. Foto: imago images//Nenov

Weil eine Gruppe mehr Öl als erlaubt kaufen will, kommt es in Asperg (Kreis Ludwigsburg ) zum Streit mit Supermarkt-Mitarbeitern. Ein Angestellter bewaffnet sich mit einem Nudelholz.















Zu einer Prügelei wegen Speiseöl wäre es am Donnerstag beinahe in einem Supermarkt in Asperg (Kreis Ludwigsburg) gekommen. Wie die Polizei berichtet, hatte eine fünfköpfige Gruppe gegen 17 Uhr in dem Dessa-Supermarkt an der Bahnhofstraße mehr Speiseöl in ihren Einkaufswagen geladen, als der Lebensmittelhandel derzeit wegen Hamsterkäufen ausgibt. Als die 43-jährige Kassiererin die Gruppe darauf hinwies, dass sie ihnen nicht so viel Öl verkaufen könne, rasteten zwei der Männer aus. Sie bedrohten die Angestellte und kündigten an, den Supermarkt anzuzünden.

Ein 36-jähriger Mitarbeiter folgte ihnen deshalb zu ihrem Auto, um sie mit einem Nudelholz in der Hand zur Rede zu stellen. Die Männer bewaffneten sich daraufhin mit Ziersteinen aus einem Steinkübel, weshalb der Mitarbeiter sich wieder zurückzog und einer handgreiflichen Auseinandersetzung aus dem Weg ging. Die Kunden machten sich aus dem Staub, nun ermittelt die Polizei wegen Bedrohung.