Kassiererin der Herzen – was Frau Rabe so besonders macht

1 Frau Rabe: für ein Foto ausnahmsweise ohne Maske an der Kasse. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Monika Rabe arbeitet im Rewe-Supermarkt am Westbahnhof und ist im Viertel eine Institution – unter anderem als Ratgeberin und Kummerkasten.









Stuttgart - Es ist die meistgestellte Frage im Rewe-Supermarkt am Westbahnhof. Jeden Tag heißt es hier oben an der Rotenwaldstraße aufs Neue: „Wo ist Frau Rabe?“ Daran lässt sich dann auch der Unterschied zwischen einem normalen und einem Stammkunden ausmachen. Denn der wahre Experte weiß: „Vormittags ist sie nie da. Ihre Schicht beginnt in der Regel um 14 Uhr.“ Das war jetzt Herr Bauer, der gerade seine gescannten Lebensmittel ohne Eile in die Einkaufstasche packt. „Sie müsste eigentlich jeden Moment kommen“, sagt Herr Bauer beim Blick auf seine Armbanduhr.