Supermarkt am Bahnhof Ludwigsburg Kunde bespuckt Kassiererin

Von red/pho 08. Oktober 2018 - 15:35 Uhr

Ein Mann wurde am Sonntag in einem Ludwigsburger Supermarkt rabiat (Symbolfoto) Foto: dpa

Beim verkaufsoffenen Sonntag in Ludwigsburg hat ein Mann eine Kassiererin in einem Supermarkt beleidigt und angespuckt. Als die Marktleiterin ihn rauswerfen wollte, beleidigte und bedrohte er die Frau.

Ludwigsburg - Mit einem unangenehmen Kunden haben es zwei Angestellte in einem Discounter an der Bahnhofstraße in Ludwigsburg zu tun bekommen. Der Supermarkt hatte wegen des verkaufsoffenen Sonntags geöffnet, als ein Mann gegen 15.30 Uhr an der Kasse gegenüber der Kassiererin laut wurde und sie von ihrer Arbeit abhielt. Plötzlich soll er der 21-Jährigen ins Gesicht gespuckt und sie beleidigt haben. Die Marktleiterin sah das, erteilte dem Mann Hausverbot und forderte ihn auf, das Geschäft zu verlassen.

Beim Gehen trat der Mann gegen eine Signalschranke

Nach kurzem Zögern machte der Unbekannte sich zunächst davon, tauchte jedoch gegen 17.15 Uhr wieder in dem Discounter auf. Wieder forderte die Marktleiterin ihn auf, zu gehen. Daraufhin beleidigte und bedrohte er die Frau. Als er den Laden endlich verließ, soll er gegen eine der Signalschranken getreten haben, die Warendiebstahl verhindern sollen. Das Gerät wurde dabei erheblich beschädigt.

Die Polizei beschreibt den Täter als Mann zwischen 20 und 30 Jahren, etwa 1,70 Meter groß mit einem dunklen Teint und kurzen, dunkelbraunen Haaren und einem Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer hellen Jeansjacke, einer hellen Jeans und einem blau-weißen T-Shirt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141 / 18 5353 entgegen.