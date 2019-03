Das sind die höchsten Hochhäuser in der Region

Superlative in Stuttgart

14 Der Gewa-Tower ist nicht das einzige Hochhaus, das in der Region Stuttgart eine Geschichte erzählt. Unsere Bildergalerie zeigt Höhen und Tiefen der größten Häuser im Kessel und Umland. Foto: Hans-Dieter Wolz

Der Gewa-Tower in Fellbach kommt nicht aus den Schlagzeilen. Damit reiht er sich in die Historie vieler Hochhäuser in Stuttgart und Region ein, die Erfolgsgeschichten oder Dramen erzählen. Wir stellen die höchsten von ihnen vor.

Stuttgart - Der Gewa-Tower in Fellbach, der seit der Übernahme des neuen Investors eigentlich auf den Namen SLT 107 Schwabenlandtower hört, kommt nicht aus den Schlagzeilen. Auch die CG-Gruppe hat mit dem Projekt Finanzierungsprobleme, die Geldanleger schauen aktuell in die Röhre. Auch wenn sich Stuttgart eher mit Tiefbauten in die Sphäre der Superlative bewegt, steckt die Stadt auch voller Geschichten über Hochhäuser.

Nur ein Projekt wäre als Wolkenkratzer durchgegangen

Zum Wolkenkratzer – eine Bezeichnung, die für Hochhäuser ab 150 Metern Höhe üblich ist – hätte es aber nur ein Bauprojekt in der Region gebracht. Es ist nicht der Gewa-Tower. Und es wurde nie vollendet.

