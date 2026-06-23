Die Große Drüsenameise erobert Ingersheim (Kreis Ludwigsburg). Rund ums Rathaus ist eine Superkolonie am Werk. Anwohner wehren sich gegen die Tiere. Doch es ist eine Sisyphos-Arbeit.
Der Großen Drüsenameise eilt ein miserabler Ruf voraus. Die aus dem Mittelmeerraum eingewanderten Insekten können die Elektrik in Gebäuden lahmlegen, Schäden an Fassaden anrichten und heimische Artgenossen verdrängen. Und ihr Siegeszug scheint kaum aufzuhalten. Längst ist Tapinoma magnum, so der lateinische Name, auch im Landkreis Ludwigsburg angekommen. Nachgewiesen wurden die invasiven Ameisen in Ludwigsburg, Hessigheim, Möglingen, Tamm, Remseck, Sersheim, Sachsenheim, Korntal-Münchingen und Großbottwar, berichtet Amelie Höcherl vom Naturkundemuseum in Stuttgart, wo ein Meldeportal eingerichtet wurde.