Superfans: Warum Fans Bindungen zu Stars entwickeln

«Swifties», «Stans» und Co.: Warum können Fans sich Stars so nah fühlen, obwohl sie diese nicht kennen? Welche Effekte solche Bindungen auslösen - und was soziale Medien damit zu tun haben.
Berlin - Als Kim Niehaus in der Schulzeit Taylor Swift für sich entdeckt, wird sie dafür belächelt. "Wenn du mit einem Taylor-Swift-T-Shirt in den Klassenraum gekommen bist, war das ultra peinlich", erinnert sie sich. Trotzdem bleibt sie Fan - und schwänzt sogar zwei Stunden Englischunterricht, um rechtzeitig zum Konzert nach Köln zu kommen.