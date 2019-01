1 Eingespieltes Erfolgsduo: der Quarterback Tom Brady und der Trainer Bill Belichick (rechts) Foto: AP

Der Trainer Bill Belichick und der Quarterback Tom Brady vom Branchenführer New England Patriots pflegen wie der Clubbesitzer Robert Kraft gute Beziehungen zu dem neuen US-Präsidenten.

Holen die Lieblinge des US-Präsidenten Donald Trump aus der Welt des Sports noch einen Meisterschaftsring für Wladimir Putin? Jedenfalls ist es so, dass der russische Präsident sich bei einer Begegnung im Jahr 2005 mit Robert Kraft, dem erfolgsverwöhnten Eigentümer der New England Patriots, ein solches Schmuckstück für einen Titelgewinn in der American-Football-Profiliga NFL angeeignet hat. „Ich habe es ihm gezeigt, und er hat es anprobiert. Es gefiel ihm irgendwie, und so behielt er es an“, sagte Robert Kraft mal im Rückblick.

Der Patriots-Eigentümer (und Trump-Kumpel) besitzt immerhin noch vier weitere davon – und ein neuer fünfter und insgesamt also sechster Meisterschaftsring könnte mit einem Sieg im 53. Superbowl in der Nacht von Sonntag auf Montag deutscher Zeit (0.30 Uhr/Pro Sieben/DAZN) in Atlanta gegen die Los Angeles Rams dazukommen. Dass dem so ist, liegt allen voran an dem Trainer Bill Belichick und dem Quarterback Tom Brady – Trumps Lieblingen aus der Welt des Sports.

In jüngerer Vergangenheit haben die beiden ihre Beziehung zum neuen US-Präsidenten jedoch auffällig kleingeredet. „Er hat mich immer unterstützt und ist ein Freund, aber ich habe viele Freunde und rufe viele Leute an. Ich verstehe nicht, warum daraus so eine große Sache gemacht wird“, sagte Tom Brady schon vor seinem fünften Superbowlsieg vor zwei Jahren in Houston gegen die Atlanta Falcons (34:28 nach Verlängerung). Damals hat er die Legenden Joe Montana und Terry Bradshaw abhängt und wurde zum ersten NFL-Quarterback mit fünf Meistertiteln. Jetzt geht es erneut um den sechsten – vor einem Jahr setzte es im Endspiel gegen die Philadelphia Eagles eine 33:41-Niederlage.

Das dominante Team des 21. Jahrhunderts

Die Patriots sind der beste Club des 21. Jahrhunderts. Sie prägen unsere Zeit wie die Pittsburgh Steelers (mit Terry Bradshaw) die 1970er Jahre, die San Francisco 49ers (mit Joe Montana) die 1980er Jahre und die Dallas Cowboys die 1990er Jahre. Seit Bill Belichick im Jahr 2000 das Zepter übernommen hat, hat das Team aus Foxborough bei Boston neunmal den Superbowl erreicht, womit der Coach den Rekord für die meisten Finalteilnahmen eines Cheftrainers hält. Bereits in seiner zweiten Saison als Anführer der Patriots gewann Bill Belichick seinen ersten Titel – mit Tom Brady als neuem Quarterback. Den Kalifornier hatten sie im Jahr zuvor im Draft (Nachwuchsspielerauswahl) in der sechsten von sieben Runden an insgesamt 199. Stelle ausgewählt.

Bill Belichick ist ein spezieller Typ mit speziellen Fähigkeiten. Meist trägt er einen dunkelblauen Kapuzenpullover – und dazu einen Gesichtsausdruck, der ihn mies gelaunt wirken lässt. Es gibt nur ein Thema, über das der 64-Jährige gerne redet: Football. Alle anderen Fragen lächelt oder grummelt das Verteidigungsgenie weg.

Eine besondere Gabe des Perfektionisten ist es, in der Halbzeit den Matchplan auf Basis der Eindrücke aus der ersten Hälfte so effektiv verändern zu können, dass sein Team das Spiel (noch) besser in den Griff bekommt. Coach B hat immer einen Plan B. Auch Plan A ist schon ziemlich gut. Bill Belichick hat ein so perfektes System geschaffen, dass die Spieler austauschbar sind, mit Ausnahme von Tom Brady. Zudem vermag der passionierte Angler etwas in Akteuren zu sehen, bevor es alle anderen erkennen, sie aus dem Spielerpool abzufischen und für seine Zwecke zu instrumentalisieren.

Hart an der Grauzone

So hebeln die Patriots die Grundprinzipien der NFL seit Jahren aus. Alle Mannschaften sollen ähnlich stark sein, es soll Chancengleichheit samt einem steten Wechsel an der Spitze der Leistungspyramide herrschen. Dazu gibt es eine Gehaltsobergrenze für die Spieler und den Draft, in dem die schlechtesten Teams der vorherigen Saison zuerst zugreifen dürfen. Die Patriots widersetzen sich dieser Ordnung hartnäckig, zuletzt erreichten sie achtmal nacheinander mindestens das Halbfinale der Play-offs, Rekord.

Bill Belichick (30 Erfolge) und Tom Brady (29) haben mehr Spiele in den Play-offs gewonnen als jeder andere Cheftrainer oder Quarterback in der NFL-Geschichte. Und die beiden stricken weiter an ihrer Legende, die nur zwei Makel hat: die Betrugsaffären „Spygate“ (2007, unerlaubtes Ausspionieren von gegnerischen Trainersignalen) und „Deflategate“ (2015, illegale Veränderung des Luftdrucks im Ball).

Auch dafür sind die Ober-Patrioten eben bekannt: die Grauzonen des Regelwerks voll auszureizen – und bisweilen die Grenzen des Erlaubten zu überschreiten.