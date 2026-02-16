Super-Team abgebrochen: Raimund und Wellinger fehlen 16 Zentimeter zur Medaille

Im dichten Schneetreiben von Predazzo wird der Zweier-Wettbewerb auf der Großschanze kurz vor dem Ende abgebrochen – worüber das deutsche Duo alles andere als glücklich ist.
Ein strahlend schöner Tag im Val di Fiemme endete im Wetter-Chaos: Während der gesamten Olympischen Spiele hat es in Predazzo noch nicht so stark geschneit wie kurz vor Ende des letzten Springens auf der Großschanze. Dem Super-Team-Wettbewerb drohte ein irregulärer Ausgang, von dem das deutsche Duo Philipp Raimund und Andreas Wellinger profitiert hätte – doch dann griff die Jury ein.