Super Mario Galaxy Film: Stars besuchen Formel-1-Event in Japan

1 Jack Black (l.) und Chris Pratt am Suzuka International Racing Course am 29. März. Foto: imago images/ABACAPRESS/Jun Da Tan

Die Stars aus dem "Super Mario Galaxy Film" sind gerade auf Japan-Tour. Gemeinsam machten Chris Pratt, Jack Black und weitere Promis einen Abstecher zum Großen Preis von Japan.











Link kopiert



Gleich eine ganze Reihe an Hollywoodstars hat den Großen Preis von Japan besucht. Dass die Promis bei dem Besuch sichtlich Spaß hatten, ist auf Bildern von dem Event zu sehen, die unter anderem auch auf dem offiziellen Instagram-Account der Formel 1 veröffentlicht wurden. Dabei waren mehrere Schauspielerinnen und Schauspieler, die den Figuren im "Super Mario Galaxy Film" in der englischen Fassung ihre Stimmen leihen.