Rebecca Gayheart erzählt in einem Podcast erstmals, wie ihr Verhältnis zum an ALS erkrankten Eric Dane aktuell ist - und wie sie ihn trotz der Trennung zusammen mit den beiden Töchtern unterstützt.
"Grey's Anatomy"-Star Eric Dane (53) kann im Kampf gegen die unheilbare Nervenkrankheit ALS auf seine Familie zählen. Obwohl er seit acht Jahren von Ehefrau Rebecca Gayheart (54) getrennt ist, hält sie zu ihm, wie sie am Montag in einem Podcast betont hat. Das Ex-Paar hat die gemeinsamen Töchter Georgia (13) und Billie (15).