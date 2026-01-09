Der Investor des Fellbacher Schwabenlandtowers, Joachim Heinz Ebner, bestätigt: „Familie Wanderfalke darf auch weiter völlig mietfrei auf dem Turm wohnen“.
Auch wenn weiter offen ist, wann die menschlichen Bewohner einziehen, die tierischen sind schon da und haben eine Zukunft: Die Wanderfalken bleiben auf Dauer auf dem Tower in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Der neue Schwabenlandtower-Inhaber Joachim Ebner hat dies unserer Zeitung gegenüber zugesagt, zur Freude natürlich auch der Ortsgruppe Fellbach des Naturschutzbundes (Nabu), die sich um die Vögel und ihren Brutplatz in der 34. Etage kümmert.